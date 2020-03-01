اتحاد تنس الطاولة يهنئ لاعبيه بالتأهل لطوكيو 2020

حرص معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة على تهنئة لاعبيه عمر عصر و دينا مشرف اللذين تأهلو أمس السبت إلى طوكيو 2020.

ونشر عاشور عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :" يهنئ الاتحاد المصري لتنس

الطاوله اسرة تنس الطاوله بمناسبة تأهل الزوجي المختلط عمر عصر و دينا مشرف لأولمبياد طوكيو 20/20 بعد الفوز علي الزوجي النيجيري 4/0 في نهائي البطوله التي اقيمت في تونس و نحمد الله علي هذا الانجاز و تحقيق العلامه الكامله للاشتراك في دورة طوكيو".

نجح الثنائي دينا مشرف و عمر عصر لاعبى منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس إفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.