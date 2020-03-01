اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل تقنية الفيديو

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، حقيقة تأجيل تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني للدوري والذي ينطلق ٩ مارس المقبل. للدوري والذي ينطلق ٩ مارس المقبل. وقال المصدر، إن اتحاد الكرة ليس لديه نية للتأجيل لكن ينقصه بعض الإجراءات عليه اتمامها من أجل تطبيق التقنية بصفة رسمية.

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