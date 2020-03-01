كورة لايف مباراة بيراميدز ضد زاناكو بث مباشر Pyramids يلا شوت مباراة بيراميدز وزاناكو HDيوتيوب

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدر، قائمة فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي في البطولة الكونفدرالية. ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع زاناكو، في الأول من مارس المقبل، ضمن مباراة ذهاب دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية في زامبيا. قائمة بيراميدز لمباراة زاناكو

حراسة المرمي: المهدي سليمان وأحمد Advertisements الشناوي وأحمد دعدور. الشناوي وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن وويلفريد كانون ومحمد حمدي وطارق طه ورجب بكار وأحمد توفيق. خط الوسط: نبيل دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وعبد الله السعيد وإسلام عيسي ومحمد فاروق وعبده لومالا وعمر العيوني وإبراهيم حسن. فاروق وعبده لومالا وعمر العيوني وإبراهيم حسن. خط الهجوم: إيريك تراوري وجون أنطوي ودودو الجباس.

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