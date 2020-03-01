اليوم.. ختام كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة بمنافسات الزوجي المختلط

يسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتنيوم بالتجمع الخامس، بمنافسات الزوجي المختلط.

وتنطلق منافسات اليوم في الثانية عشرة ظهرًا، بمسابقات السباحة، يليها منافسات السلاح، الفروسية وتختتم المنافسات بالليزر رن.

ومن المقرر أن تشارك مصر بفريقين باعتبارها البلد المضيف هما "أحمد الجندي وسلمي أيمن، فيما يمثل الفريق الثاني إسلام حامد وهايدي عادل".

انتهت أمس السبت منافسات الرجال والتى أسفرت عن تتويج المجري آدم ماروشي بالميدالية الذهبية، عقب حصده لـ 1470 نقطة، فيما حل الكوري الجنوبي جون وونج تاي

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في المركز الثاني ليتوج بفضية منافسات البطولة بعد أن حصد 1460 نقطة، وجاءت برونزية المنافسات من نصيب الإيرلندي آرثر لانج الذي نجح في حصد 1454 نقطة خلال المنافسات.

حصل الناشئ المصري مهند شعبان فى المركز الثامن برصيد 1432 نقطة ، وجاء بطل أولمبياد الشباب أحمد أسامة الجندي في المركز الـ13 برصيد 1418 نقطة، فيما حل إسلام حامد في المركز الـ33 برصيد 1108.

من المنتظر أن يشهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس

شورمان رئيس ‏الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى و ‏شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير عام اللجنة الأولمبية.

الجدير بالذكر أن شارك في البطولة 40 دولة وهم: الأرجنتين، ‏النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، ‏الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، ‏المجر، ‏أيرلندا، إيطاليا، اليابان‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك، ‏مولدوفا، هولندا، بولندا، ‏البرتغال‏، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا‏، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد ‏المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبًا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى ‏طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردًا على ‏رأسهم كلاوس شورمان ‏رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.