رياضة | فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسرى ريينه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي على قائمة مواجهة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقى، والمقرر لها السبت المقبل.

واستبعد فايلر من حساباته في مباراة الإياب المقبلة الثنائي رمضان صبحي بسبب الإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.

ويضم فايلر خلال رحلة جنوب إفريقيا، نفس العناصر التى شاركت فى لقاء الذهاب، أمس، وذلك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير.

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خط الدفاع: محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أحمد فتحى، محمد هانى.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايى، جيرالدو. ‎

خط الهجوم: أليو بادجى، مروان محسن.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى مباراة أمس، بنتيجة 0/2، ويحتاج الفريق إلى تحقيق أى نتيجة إيجابية فى لقاء الإياب أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل، إلى دور قبل النهائى.