رياضة | ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل مساء أمس السبت الستار على مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، والتي حملت كثير من المفاجآت، أبرزها فوز أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات على المتصدرين خلال تلك البطولة.

وكان ناديا الأهلي والزمالك من مصر قد نجحا في تخطي مواجهتي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي، على الترتيب حيث فاز الأول بهدفين دون رد، بينما حقق الثاني فوزًا بنتيجة 3-1.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل المثالي لذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، عقب نهاية جولاتها.

واستحوذ فريق نادي الرجاء المغربي، على التشكيل المثالي بعدما نجح في إسقاط مازيمبي الكونغولي، بهدفين دون رد بالدار البيضاء، بينما تواجد ثنائي الأهلي علي معلول ومحمد مجدي أفشة ضمن التشكيل المثالي، بعدما ساعدا فريقهما في تخطي عقبة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد.

وحصل على معلول على أعلى تقييم من جانب الاتحاد الإفريقي، بعدما قاد فريقه للفوز بثنائية أحرزهم بنفسه خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.

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التشكيل المثالي لذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا