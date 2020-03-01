رياضة | ريال مدريد يستفز ميسي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستفز ميسي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال نظيره برشلونة مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقامت صحيفة الماركا الموالية لنادي ريال مدريد الإسباني باستفزاز ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قبل ساعات من لقاء الكلاسيكو اليوم على ملعب البرنابيو

Advertisements

وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: "ميسي لم يعد يسجل ضد ريال مدريد...".

واضافت: على الرغم من تلك السجلات والأهداف الـ26 التي سجلها في مسيرته ضد الريال فهو لم يعد يسجل مؤخرًا عندما يواجه الأبيض في آخر 5 مباريات لم يسجل أي هدف وبالتحديد منذ مايو 2018 ، أي بعد مرور 336 دقيقة.

وتابعت: ميسي يرغب في كسر الجفاف بعد الغياب الطويل عن التسجيل أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.