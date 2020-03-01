رياضة | الأهلي يطير اليوم إلى بريتوريا لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير اليوم إلى بريتوريا لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتطير بعثة الفريق ، إلى جنوب إفريقيا، في الحادية عشر مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.
وفضل الخطيب رئاسة البعثة المتجهة إلى بريتوريا، نظرًا لأهمية المباراة وبث روح الحماس داخل نفوس اللاعبين من أجل العودة بنتيجة إيجابية والصعود للمربع الذهبي.
ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 8 ساعات من القاهرة إلى جنوب إفريقيا، على أن يتم الاستعانة بمواصلة داخلية تنقل الفريق من المطار إلى بريتوريا والتي ستسضيف اللقاء.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قرر السفر مبكرًا إلى جنوب إفريقيا، من أجل التعود على أجواء وملاعب المنافس.
واستطاع الأهلي تخطي لقاء الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، لحساب مباريات دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل 7 مارس الجاري في بريتوريا، في إياب دور الربع نهائي.