رياضة | خسارة الكلاسيكو = إقالة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة الكلاسيكو = إقالة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال نظيره برشلونة مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن زيدان سيخوض مباراة مصيرية وصعبة أمام برشلونة بعد أن أمام ليفانتي ليفقد الصدارة، قبل أن يسقط في دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي في البرنابيو ليقترب من وداع بطولته المفضلة.

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واضافت الصحيفة، أن زيدان يعرف جيدا أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو ستكون هامة لرفع فرص فريقه في الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، خاصة وأن الهزيمة ستضعه في ورطة حقيقية.

ويواجه زيدان شبح الإقالة، حال الاخفاق أمام برشلونة، خاصة وأن جماهير الفريق الملكي لن تقبل بتعثر جديد وضياع بطولة أخرى.

وتاريخيا تسبب برشلونة في اقالة عدد من مدربي الريال بعد خسارة الكلاسيكو، وربما ينضم زيدان للقائمة حال خسارة موقعة الغد.