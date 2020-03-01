رياضة | وزيرا الرياضة والتضامن يكرمان اللجنة المنظمة والمتطوعين بأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والتضامن يكرمان اللجنة المنظمة والمتطوعين بأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسرح القرية الأولمبية بالمعادي حفل تكريم اللجنة المنظمة ومتطوعو اول العاب افريقية للأولمبياد الخاص أقيمت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أناب عنه د. احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة. والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب والمهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري مستشار رئيس الوزراء والفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي، وبحضور د. عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والسفير أشرف حمدي مستشار وزير التضامن والسفيرين محمود طلعت وماهر العدوى وكلا من د. عماد محى الدين وشريف الفولى عضوا اللجنة التنفيذية العليا للألعاب وجميع أعضاء اللجنة الفرعية واللجان الفرعية

وعبر وزير الشباب والرياضة في كلمته عن سعادته بأن مصر قد أصبحت قبله للأحداث الرياضة الكبرى، وأننا في عام 2019 قد أقيم بمصر 70 حدثا رياضيا إقليميا وعالميا، وهذا الرقم سوف يزيد هذا العام، معبرا عن سعادته بنجاح مصر في استضافة أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي عكست مدى ما يحظى به ذوي الإعاقة من اهتمام ورعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان الوزارة تسخر كل طاقاتها واماناتها من أجلهم.

فيما قدمت القباج التحية للشباب المتطوعين في تنظيم هذا الحدث ، مشيرة إلى أن المتطوعين كانوا سببا رئيسيا في نجاح الأولمبياد الخاص.

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وقالت القباج للمتطوعين: "شرفتم مصر على مستوى إفريقيا كلها لأنهم رأوا عطاء المصريين"، مضيفة أن العمل مع ذوي الإعاقة يعطي الكثير من السعادة.وقدمت الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري على مساهمتهم في إنجاح الدورة من خلال مساهمته بـ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات، والتعامل مع ٢٠٠ مصاب بالبطولة.

فيما قدم عبد الوهاب التحية والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى رعى الألعاب وللحكومة المصرية ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى أولى اهتماما خاصا بتلك الألعاب وللتعاون المثمر مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ولكل الوزارات المعنية التي ساهمت بأدوار رائعة لابد من تثمينها وتحيتهم عليها ، وان كل هؤلاء قدموا صورة مشرفة لمصر في احتضان هذا الحدث الذى سجل بحروف من نور ، مشيدا بالدور الرائعة والمبهر للمتطوعين والذى قدم لهم تحية خاصة على ما قدموه بالأنحاء لدوره العظيم .

وحرص الرئيس الإقليمي على شكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة والاولمبياد الخاص المصري مشيدا بالدور الجبار الذي بذل في العاب خرجت بهذا الشكل وفى أقل من شهرين، مقدما تحية خاصة للدكتور باسم التهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وللجنه الإعلامية سواء صحف او مواقع او قنوات تلفزيونية على ما بذلوه من جهد وتغطية مميزة لتلك الألعاب .

وأعرب هاني محمود عن حالة من الفخر والسعادة بشباب مصر والذين ضربوا صورة رائعة تجعله يقول بأن بالفعل شباب مصر بخير، وانه رائع نموذجا من التطوعين لا يقلون عن اقرانهم الذين التقى بهم في الألعاب العالمية بلوس انجلوس او النمسا او أبوظبي أنهم يتفوقوا عليهم، وضج المسرح بالتصفيق من المتطوعين عندما ذكر اسم الفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي والذي قام وبادلهم بالتحية.