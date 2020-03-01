تونالي لا يتوقف على جذب أنظار الكبار له 

الأحد 1 مارس 2020

واصل ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا الإيطالي تألقه والنجاح، حتى تتزاحم الأندية الأوروبية الكبرى على ضمه ليكون أحد اللاعبين المتوقع لهم مستقبل مميز.

Advertisements

وأفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن ساندرو تونالي لديه عرض كبير من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين سبق وأن تواجدت أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان كذلك يوفنتوس، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب الشاب.

وحددت إدارة نادي بريشيا قيمة الاستغناء عن خدمات اللاعب وهي ٦٠ مليون يورو، في ظل اهتمام العديد من الأندية للاستفادة من خدمات اللاغب، إلا أن رئيس النادي الإيطالي، قد أكد خلال وقت سابق نيته بدفع أي مقابل يرغب به اللاعب للبقاء نظرا لقيمته الفنية، التي متوقع أنها ستخدم الفريق بقوة مستقبلا.

وكان تونالي، قد سجل هدف واحد خلال المشاركة،في ٢٢ مباراة بالدوري الإيطالي إضافة أنه صنع ٥ أهداف لزملائه، حتى يلقب بأندريا بيرلو الصغير.