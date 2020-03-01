نجم برشلونة متحدي الصعاب في اختبار جديد بالبرنابيو

الأحد 1 مارس 2020

يدخل فريق برشلونة اليوم الأحد مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي ريال، على أرض الأخير بسانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة ٢٦ من عمر الدوري الإسباني، من أجل استمرار الصراع على أحقية التواجد بصدارة الليجا.



ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إنسو فاتي مهاجم البلوجرانا لديه تحدي جديد هذا المساء، بعد فوزه خلال التحديات الماضية وقدرته على المساهمة المحلية والأوروبية.

وأوضحت ماركا، أن فاتي تمكن من المشاركة كأصغر لاعب في دوري أبطال أوروبا لدى برشلونة، حتى يسجل هدف الفوز على إنتر ميلان خلال دوري المجموعات، ثم أهدافه بالدوري ومساهمته بتواجد الفريق على رأس قمة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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وشددت الماركا، على أن مباراة اليوم هي ثاني مغامرات فاتي، بعدما شارك بديلا لمدة ثماني دقائق بلقاء الدور الأول، حتى يكون على موعد هام لتأكيد أو نفى أحقية فريقه بصدارة البطولة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية: على إصابة سواريز وديمبيلي ورحيل كاريلس، قد أهديا فاتي الفرصة للتواجد ضمن كتيبة كيكي سيتين سواء بصفة أساسية أو احتياطية، حتى يضع بصمته خلال المواجهات القليلة الماضية ويحرز هدف مهم أمام أوساسونا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ٥٥ نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف ب٥٣، حتى يكون لدى الفريق مهمة صعبة للحفاظ الصدارة أو النزول الوصافة مرة أخرى وضياع حلم الحفاظ على اللقب.