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فاجعة بالدوري السعودي وفاة أصغر مشجع لكرة القدم

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أحمد شعبان 0 تبليغ

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الأحد 1 مارس 2020

كشفت وزارة الرياضيةالسعودية ملابسات وفاة رضيع في مدرجات الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء خلال مواجهة جمعت فريقين الفتح والوحدة في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين.

وتوفي الرضيع البالغ من العمر شهراً ونصف بعد تعرضه لضيق تنفس، ونقص حاد في الأكسجين،وتوقف القلب والتنفس عن أداء مهامهم ليفارق الحياة علي الفور.

وحاول رجال الإسعاف المتواجدين في ملعب مدينة عبد الله بن جلوي في منطقة الإحساء إنعاش قلب الرضيع بشتى الطرق ولكنه فارق الحياة.

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