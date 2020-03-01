شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ إدارة اتحاد تنس الطاولة بتأهل مصر بالعلامة الكاملة لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، بتأهل مصر بالعلامة الكاملة لأولمبياد طوكيو.

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وقد أثنى «صبحي» على الأداء الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون في الزوجي المختلط المكون من اللاعب «عمر عصر، واللاعبة دينا مشرف»، في تحقيق المركز الأول في التصفيات الأفريقية المقامة في تونس والمؤهلة لطوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على كل من «جيبوتي ٤ /٠»، ثم «تونس ٤ /٠»، ثم «نيجيريا ٤ /٠».

وقد أعرب «صبحي» عن سعادته بالتأهل الاستثنائي لتنس الطاولة المصرية، مؤكدًا مواصلة الدعم والمساندة لهم، لافتًا إلى تفاؤله الكبير بتحقيق إنجاز كبير للرياضة المصرية خلال منافستها في أولمبياد طوكيو، وكتابة تاريخ رياضي يحسب لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.

يذكر أن مصر سبق أن تأهلت في مسابقة الفرق والفردي خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، وسوف يشارك الفريق المصري بـ ٦ لاعبين، هم: «عمر عصر، احمد صالح، خالد عصر، دينا مشرف، يسرا حلمي، فرح عبدالعزيز» تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب كابتن ماجد عاشور المدير الفني للرجال، وكابتن أشرف حلمي المدير الفني للسيدات.