شكرا لقرائتكم بيراميدز يحل ضيفا على زاناكو الزامبى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة الاحد المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تارخيه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالإتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة اليوم للحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.

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ومن جانبه ، طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور التالى بالبطولة ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذي سجل هدفين وصنع هدفا في 8 مشاركات في الكونفدرالية.

على الجانب الأخر ، اعترف كريس كواندا المدير الفني لـ زاناكو الزامبي، بصعوبة المواجهة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية قائلا: "القرعة صعبة، لم نرد مواجهة بيراميدز في هذا الدور لأنه المرشح الأول لحصد اللقب في رأيي، لديه إمكانات تساعده على الظفر بالبطولة".

وأضاف مشيدا بـ بيراميدز: "أن تلعب في بطولة قارية لأول مرة وتتصدر مجموعتك وتقدّم أداءً مبهرا، فهذا دليل على الجودة التي تتمتع بها. علينا أن نبذل قصارى جهدنا للتأهل".

وأكمل: "سنلعب الذهاب في ملعبنا، لذا سنسعى لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تساعدنا في الإياب متابعاً :"الفريق الذي سيظهر بشكل أفضل في المباراتين سيتأهل، وهو ما نهدف إليه".