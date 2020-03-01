سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات رحلة الأهلي مع سفير مصر بجنوب أفريقيا

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وتطير بعثة فريق الأهلي في الحادية عشر من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح غداً الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .
وتراجعت إدارة النادي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة وإستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.
وتحدث عبد الحفيظ مع شريف عيسي سفير مصر في جنوب افريقيا للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة بعثة الاهلي وتنسيق كافة الأمور، ووصل سمير عدلي المدير الاداري للاهلي إلى جنوب افريقيا حاليًا لترتيب كافة الامور وتنسيق اقامة الفريق فى بريتوريا.
يذكر ان الاهلي فاز امس علي صن داونز بثنائية نظيفة فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا وتغادر بعثة الاهلي الى جوهانسبرج فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم الاحد فى رحلة طيران تستغرق 8 ساعات.
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