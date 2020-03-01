شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ اتحاد تنس الطاولة بتأهل مصر لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، بتأهل مصر بالعلامة الكاملة لأولمبياد طوكيو.

وقد أثنى صبحي على الاداء الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون في الزوجي المختلط المكون من اللاعب "عمر عصر، واللاعبة دينا مشرف"، في تحقيق المركز الاول في التصفيات الافريقية المقامة في تونس و المؤهلة لطوكيو 2020 بعد الفوز علي كل من "جيبوتي 4/0 "، ثم "تونس 4/0 "، ثم "نيجيريا ٤/٠".

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وقد أعرب صبحي عن سعادته بالتأهل الاستثنائي لتنس الطاولة المصرية، مؤكدا على مواصلة الدعم والمساندة لهم، لافتًا الي تفائله الكبير بتحقيق إنجاز كبير للرياضة المصرية خلال منافستها في أولمبياد طوكيو، وكتابة تاريخ رياضي يحسب لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب .

يذكر أن مصر سبق وقد تأهلت في مسابقة الفرق و الفردي خلال دورة الألعاب الافريقية بالمغرب ، وسوف يشارك الفريق المصري ب ٦ لاعبين هم " عمر عصر، احمد صالح ، خالد عصر، دينا مشرف، يسرا حلمي، فرح عبد العزيز" تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب كابتن ماجد عاشور المدير الفني للرجال، كابتن اشرف حلمي المدير الفني للسيدات.

ونجح الثنائي دينا مشرف و عمر عصر لاعبى منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس إفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.