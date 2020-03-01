شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. إصابات معلول وأجاي وفتحي مجرد إجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلل الجهاز الفني للأهلي من الإصابات البسيطة التي تعرض لها ثلاثي الفريق على معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس ، السبت، باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة سجلها على معلول.

واشتكى على معلول ظهير أيسر الفريق من الآم في العضلة الخلفية فيما اشتكى جونيور أجاي من إجهاد عام أما أحمد فتحي فقد إشتكى من ألآم بسيطة في القدم اليسرى، وأكد الجهاز الفني للأهلي أن هذه الإصابات بسيطة ولا تتعدى كونها مجرد إجهاد عام أو الآم بسيطة نتيجة الجهد الذي بذله اللاعبون في مباراة صن داونز.

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وتطير بعثة فريق الأهلي في الحادية عشر من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح غداً الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.