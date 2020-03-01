شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. السعيد وأنطوى يقودان بيراميدز أمام زاناكو الزامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز وزاناكو

يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفا على نظيره زاناكو الزامبي اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى خلالها بطل مصر إلى مواصلة عروضه ونتائجه الجيدة في مشوار السعي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز وزاناكو

تقام مباراة بيراميدز وزاناكو فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة بعد بأسبوع وتحديدا يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

​تشكيل بيراميدز المتوقع



ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان في حراسة المرمي.

محمد حمدي ، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، رجب بكار في خط الدفاع.

نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق ، عبدالله السعيد،إسلام عيسي في خط الوسط.

محمد فاروق – جون أنطوي في خط الهجوم.

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بيراميدز وزاناكو

وعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميز عدة اجتماعات مكثفة مع لاعبيه طالب فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تسًهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة خلال مارس الجاري،وأكد أن زاناكو خصم قوي وعنيد ويعتبر من أفضل الفرق الأفريقية داخل القارة في الوقت الحالي.

بيراميدز وزاناكو

وضمت قائمة بيراميدز 23 لاعبا لمباراة اليوم هم :أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور في حراسة المرمي،وفي الدفاع : محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون،وفي خط الوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا ،وفي خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

بيراميدز وزاناكو



وتأهل بيراميدزعقب احتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

بيراميدز وزاناكو

من المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.