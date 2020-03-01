شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والترجي فى إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم،الأحد، استعدادا لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي، بعد أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة أمس.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي



يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة،بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي



وكرر الزمالك فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن فاز بطل مصر على بطل تونس بنفس النتيجة في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير في اللقاء الذي أقيم بينهما في قطر.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي



كان الزمالك باشر تدريباته أمس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الذي منح اللاعبين الأساسين الذين خاضوا مباراة الترجي راحة سلبية من التدريبات، حتى لا يتعرضوا للإجهاد قبل مواجهة الحسم في تونس ومنحهم للاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام بطل تونس.

موعد مباراة الزمالك والترجي



وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق، فى حضور الجهاز الطبى للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي.

ووعد كارتيرون مصطفي بالحصول على خلال الفترة المقبلة، مؤكد له أن جميع اللاعبين ضمن دائرة اهتماماته وحساباته خاصة أن الفريق يشارك بمجموعة مختلفة من البطولات.

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موعد مباراة الزمالك والترجي



يأتي إقدام المدرب الفرنسي على تلك الخطوة من أجل تحفيز اللاعب ليكون جاهزاً في المرحلة المقبلة، لاسيما أن الفريق في حاجة إلى جهود جميع اللاعبين خاصة مع اقتراب انطلاق الدور الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.



تدريب الزمالك

موعد مباراة الزمالك والترجي



يذكر أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

موعد مباراة الإياب الزمالك والترجي



على الجانب الآخر، بدأ الترجي بقيادة معين الشعباني في تحفيز لاعبيه من أجل التركيز أمام الزمالك خلال مواجهة الإياب، حيث يرغب بطل تونس على إذاقة الفريق الأبيض من نفس الكأس التي تجرع منها مواطنه الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا نسخة 2018، حيث فاز المارد الأحمر ذهابا بثلاثية مقابل هدف ونجح "الدم والذهب" فى حسم الإياب لصالحه بثلاثة أهداف دون مقابل والتتويج باللقب.