شكرا لقرائتكم تعرف على شروط إقامة مباريات الدورى بالقاهرة والإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الجهات الأمنية تتعلق ببعض الملاحظات التي يجب ملاحظتها في جدول الدور الثانى من عمر الدورى العام، وتضمنت ملاحظات الأمن ضرورة ألا يقام في القاهرة 3 مباريات في يوم واحد على أن تقام مباراتان بحد أقصى، وألا يلعب الأهلى والزمالك في نفس اليوم في القاهرة.

كما تضمنت الملاحظات ألا تقام مباراتان في نفس اليوم في الإسكندرية، ويقام بحد أقصى مباراة واحدة بالإسكندرية بالدورى.

كما قررت اللجنة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا في الدور الثانى من عمر الدورى العام ، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

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وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو في جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا لشركة الملابس العالمية المتعاقد معها، يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات الموحدة المتفق عليها لأداء مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز والأدوار المقبلة لبطولة كأس مصر.

وتضمن الخطاب سرعة إرسال الملابس حسب الجدول المتفق عليه وموعدها الأسبوع المقبل، خاصة أطقم الحكام لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية