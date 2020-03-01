الفيفا يعلن تعديلاً جديداً في قوانين كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عزمه إجراء تعديل جديد في قانون اللعبة الأشهر في العالم.

وقال مجلس الاتحاد الدولي "إيفاب"، في بيان له أمس السبت، إنه سيسمح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها هذا الصيف.

وأضاف بيان المجلس، بعد اجتماعه السنوي في بلفاست في إيرلندا الشمالية: "إنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي"، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

وأكد "إيفاب" أنه "سيكون هناك حاجة للمزيد من الأبحاث قبل اقتراح تغيير في قوانين اللعبة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبدى اهتماماً خاصاً لتجربة هذا الاقتراح في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات خلال الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بينما قد تشارك بطولات أخرى في هذه الاختبارات".

يشار إلى أنه تم اعتماد التبديل المؤقت أو الدائم في رياضة الركبي، وارتفع الأصوات المطالبة بها في لعبة كرة القدم.

من جانبه، قال رئيس "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو: "إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل إضافي. لقد تم انتقادنا لتباطئنا بما خص هذه المسألة".

وأضاف إنفانتينو: "الآن سنقوم بتجارب وسنرى".

والعام الماضي، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم والتي تم تطبيقها من 1 يونيو.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة نص التعديلات الجديدة، وجاءت كالتالى:

أولاً : إسقاط الكرة

- إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

ثانياً : الأخطاء

•• لن يُسمح للاعبى الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبى الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانهم ونُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.

وقوف لاعبى الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

ثالثاً: عقوبات الاحتفال بالهدف

• العقوبة التى تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانونى (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

رابعاً: ركلة المرمى

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• السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء.

الفائدة :

• سيساعد على السرعة باللعب.

خامساً : قرعة الحكم

• الفريق الذى يفوز بالقرعة له الحق فى اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه).

سادساً : التبديلات

• عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب

الفائدة:

- عدم إضاعة الوقت.

سابعاً : ضربات الجزاء

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

ثامناً : لمسة اليد

• أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

تاسعاً : الإنذارات

• اذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا اذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.