شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. معلول قلب الأهلاوية النابض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن على معلول المحترف التونسي فى صفوف النادى الأهلى يثبت مكانته فى قلوب الأهلاوية يوما بعد يوما فى ظل العروض القوية التى يظهر بها فى الفريق الأحمر .

و استطاع معلول الملقب ب علولو كما يطلق عليه جمهور الأحمر فى تسجيل هدفين للأهلى لتحقيق فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

أبدى الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الثمين على صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا، قائلا : حققنا فوزًا جيدًا في مباراة الذهاب، وننتظر حسم التأهل في مباراة العودة، خاصة أن مواجهات هذا الدور تحتاج إلى الانتظار إلى 180 دقيقة.

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وأوضح لاعب الأهلي أن التسرع في الشوط الأول والرغبة في التسجيل المبكر كانا السبب في عدم تسجيل الأهداف في الشوط الأول، مؤكدًا أن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين تعليمات مهمة بين الشوطين، في مقدمتها التحلي بالهدوء والتركيز بحثًا عن إحراز الأهداف، مؤكدًا أن هدوء اللاعبين في الشوط الثاني وتركيزهم تسبب في تسجيل هدفين حسما المباراة لصالح الفريق.

وقال معلول: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن سوء الحظ حال دون ذلك، مؤكدًا أن ثنائية اليوم تبقى نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في

جنوب أفريقيا .

ويرصد الخليج 365 لقطات لمعلول داخل الملعب وخارجه فى الصور التالية :