هل يفكر الأهلي في علاج رمضان صبحي بالخارج؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق للعلاج في الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعاني من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجي الى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

تأكيدات مسئولو الاهلي تأتي بعد تصريحات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أعلن أن رمضان صبحي لن يُسافر مع الأهلي إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الأياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب أمس بالقاهرة بثنائية نظيفة.

في هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي سيتدرب بشكل قوي خلال الفترة المقبلة موضحاً لأن الإصابة لا تستوجب كل هذا الصخب الذى أُثير حولها منذ فترة ، موضحا أن رمضان ليس لديه إصابة مزمنة كما يُشاع، واللاعب يتدرب مع الفريق ، مُتابعاً: كل ما في الأمر بأن رمضان يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي، ولذلك تأجلت عودته للمباريات".

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وقال مدير الكرة : تحدثت مع رمضان، واتفقنا على استمرار التأهيل والتدريب معنا لأن حالته لا تستوجب السفر للعلاج في الخارج".

ويغيب رمضان صبحي عن تدريبات الأهلي منذ أن تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية يوم 17 ديسمبر الماضي في أحدى تدريبات الفريق وشارك رمضان صبحي هذا الموسم في 9 مباريات بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا.. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.