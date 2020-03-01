خاص.. كيف يدعم مريخ الفاشر الراحل المصري محمد العيسوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صدمة في الشارع الرياضي السوداني ليس بسبب سقوط المنتخب الأول لكرة القدم أو بوضع قطبي العاصمة الهلال والمريخ على مستوى النتائج إنما بسبب حادث يوصف بكلمة وهو الإهمال.

الزمن صباح أمس السبت والمكان فندق أوركيد مقر إقامة بعثة مريخ الفاشر والنتيجة وفاة محترف مصري وهو محمد العيسوى القادم مؤخرا خلال فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم حيث كان قد انتقل على سبيل الإعارة على أن يرحل لصفوف المريخ مع بداية الموسم الجديد.

العيسوى كان يتواجد على قائمة الانتظار بسبب عدم حصول ناديه على بطاقته الدولية بعد مجيئه من دبي حيث كان يتأهب لتدوين مشاركته الأولى من خلال مواجهة فريق المريخ، عملاق العاصمة أم درمان، بعد مرور خمس مباريات على انطلاقة الدور الثاني من الدوري.

فريق مريخ الفاشر والذي يشارك في الدوري السوداني كان يسير على خطى حلم وهو الوصول للكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل إلا أن الحلم القاري تحول لصدمة برحيل العيسوى وإصابة أربعة لاعبين بجروح مختلفة.

"ماس كهربائي وتحقيق عاجل"

"ماس كهربائي تسبب في هذا الحادث"، هكذا أوضح نوري حبيب، المنسق الإعلامي لنادي مريخ الفاشر والصحفي بصحيفة قوون الرياضية سابقا، ملابسات الحادث في تصريحات خاصة أدلى بها ليلا كورة.

حبيب كشف أن العيسوى حاول ومعه أربعة لاعبين الفرار من النار الذي اشتعل إلا أن الخماسي فشل في تحقيق ذلك ليقرروا كسر الشباك والقفز من الدور الرابع مما نتج عن: وفاة العيسوى، إصابة مجدي عبد اللطيف بكسر في السلسلة الفقرية، تعرض فضل التوم لكسر في الحوض، تعرض منتصر عثمان لكسر في الرأس، بالإضافة إلى الكاميروني مارفن الذي يحتاج لتدخل جراحي.

وأضاف المنسق الإعلامي لفريق مريخ الفاشر أن هذا الحادث جعل وزارة السياحة تفتح تحقيقا عاجلا للكشف عن ملابسات الحادث في ظل وجود إهمال من جانب إدارة الفندق.

بدوره أدلى خليل الجيش رئيس القطاع الرياضي بنادي مريخ الفاشر بتصريحات ليلا كورة :"قدمنا العديد من البلاغات للدفاع المدني نظرا لعدم توافر إجراءات السلامة في الفندق".

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"تعويض منتظر وتأجيل"

المنسق الإعلامي للفريق السوداني أكمل خلال تصريحاته ليلا كورة أن ناديه سيقدم تعويضا ماليا لأسرة اللاعب الراحل.

وتابع :"الاتحاد السوداني قرر أيضا تأجيل مباراة المريخ لأجل غير مسمى بعدما كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد".

وفي هذا السياق، علّق رئيس القطاع الرياضي بالنادي أن مسألة تعويض اللاعب تعد صعبة بعض الشيء "نظرا لأنه لاعب أجنبي لكن هذا الملف في يد رئيس النادي عاصم الخولاني".

"وفد رسمي ودعم"

كان من المفترض أن يتم إرسال جثة العيسوى إلى مصر لكن تأجل الأمر بسبب عدم صدور نتيجة التشريح، هذا ما كشف عنه المتحدث الإعلامي للنادي السوداني.

وأوضح :"وفد من السودان سيكون ضمن البعثة المرافقة للجثمان، بداية من نائب رئيس مريخ الفاشر أمير أحمد حسب الله، وعضو مجلس إدارة النادي عمر محمد عبد الله، والصادق دابو الأمين العام لنادي المريخ أم درمان، بجانب ممثل من الاتحاد السوداني".

وأتم :"نادي المريخ والاتحاد السوداني أعلنوا دعم ناديه لتجاوز المحنة حيث كانت أولى القرارات بتأجيل مباراة الجولة الـ22 من الدوري".