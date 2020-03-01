أهم ملامح دوري أبطال أفريقيا.. سقوط المتصدرين وجحيم القاهرة كازابلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

انتهت مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي، والتي شهدت تفوق الأندية أصحاب الأرض على ضيوفهم، قبل إقامة مواجهات العودة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ناديا الزمالك والأهلي نجحا في الفوز على الترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي تواليًا، بينما حقق الرجاء والوداد المغربيان انتصارين على مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي.

جحيم القاهرة كازابلانكا

أقيمت المباريات الأربع في ذهاب دور الثمانية الأفريقي على ملعبين فقط، وهما استاد القاهرة الدولي في مصر ومركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

ونجح الزمالك والأهلي في تحقيق الفوز بالقاهرة، بينما تفوق قطبا المغرب، الرجاء والوداد، في مركب محمد الخامس، وسط أجواء جماهيرية قوية في الملعبين.

سقوط المتصدرون

لم ينجح أيًا من متصدري مجموعات دوري الأبطال في تحقيق الفوز خلال مباريات الذهاب من ربع النهائي، إذ سقط مازيمبي متصدر الأولى، النجم الساحلي بطل الثانية، صنداونز في الثالثة والترجي من الرابعة.

رباعي الوصافة في المجموعات خاض مباريات الذهاب على أرضه، وجميعهم نجحوا في الفوز على المتصدرون وكانت النتيجة واحدة بهدفين نظيفين، باستثناء الزمالك الذي تفوق بثلاثة أهداف لواحد.

تألق الظهيرين

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مباراتا يوم السبت شهدتا تألق كبير من الثنائي علي معلول في الأهلي ومحمد ناهيري من الوداد، حيث نجح كلاهما في تسجيل هدفي فوز الفريقين على صنداونز والنجم الساحلي.

علي معلول الذي يلعب كظهير أيسر في الأهلي، يقابله نهيري في الجبهة اليمنى للوداد، لتشهد المواجهتين على تألقهما وقيادتهما للفريقين لتحقيق الفوز بتسجيل الثنائية لكلًا منهما.

تفوق مغربي

شهدت المباريات الأربع تفوقًا تهديفيًا للاعبين المغاربة، بعدما سجلوا 50% من أهدافها بواقع ستة أهداف من بين الأهداف العشرة التي سجلت خلالها.

هدفان للناهيري، واحدًا لكلًا من أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم وبدر بانون، بينما جاءت الأهداف الخمسة الأخرى بواقع هدفًا مصريًا لمحمود علاء، وآخر بين مالانجو الكونغولي، ومثله للجزائري عبد الرؤوف بن غيث، وثنائية تونسية لعلي معلول.

مدافعون هدافون

ستة أهداف من بين الأهداف العشرة التي سجلت على مدار يومي الجمعة والسبت، جاءت عن طريق اللاعبين المدافعين وهم ثنائيان لمعلول وناهيري، وهدفًا لعلاء وبانون.

بينما جاءت الرباعية الأخرى بواقع هدفًا لكلًا من محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وعبد الرؤوف بن غيث لاعبو الوسط، وهدفًا هجوميًا واحدًا لبن مالانجو.

ركلتا جزاء لمصر

احتسبت ركلتا جزاء فقط خلال المباريات الأربعة، وكلتاهما كانتا لصالح الأهلي والزمالك إثر عرقلتين أليو بادجي وأشرف بنشرقي.