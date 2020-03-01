موعد مباريات اليوم.. الكلاسيكو والكونفيدرالية وحلم تريزيجيه والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يشهد اليوم الأحد، تجدد الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني، في مباراة "كلاسيكو الأرض" بملعب سنتياجو بيرنابيو.

وبعيدا عن أجواء الكلاسيكو، هناك صراع أخر للثنائي ممثل مصر بالكونفيدرالية المصري وبيراميدز في بداية مشوار الأدوار النهائية للبطولة.

وفي انجلترا، يستعد الثنائي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لنهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي في ويمبلي.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات، أبرز مباريات اليوم الأحد.

ربع نهائي الكونفيدرالية

زاناكو الزامبي وبيراميدز الساعة 3.00 عصراً عبر "بي إن سبورتس 7".

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المصري ونهضة بركان المغربي الساعة 9.00 مساءً، عبر "بي إن سبورتس 7" و"تايم سبورتس" التردد الأرضي.

نهائي كأس كاراباو

أستون فيلا ومانشستر سيتي الساعة 6.30 مساءً، عبر "بي إن سبورتس 2".

ريال مدريد وبرشلونة الساعة الـ10.00 مساءً عبر "بي إن سبورتس 3".

كأس العرب تحت 20 عاماً

مصر والسنغال في نصف نهائي البطولة الساعة 5.30 مساءً، عبر قناة أبوظبي الرياضية 2، والسعودية الرياضية.

إيفرتون ومانشستر يونايتد في الساعة 4.00 عصراً، عبر "بي إن سبورتس 2".