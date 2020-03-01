حرب تكسير عظام بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء اليوم - الأحد - إلى ملعب «سانتياجو بيرنابيو» حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة فى مباراة من العيار الثقيل ضمن الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى الليجا.

يسعى الفريقان للفوز من أجل الصدارة حيث يملك ريال مدريد 53 نقطة فى المركز الثاني، بينما يتصدر برشلونة الليجا برصيد 55 نفطة، وعليه سيكون كلاسيكو ذات طابع خاص.

يرغب برشلونة بالفوز من أجل تعزيز صدارته بالليجا، والابتعاد عن ريال مدريد الذى يفصله عنه نقطتين فقط، وكان برشلونة تعادل مع نابولى فى مباراته الأخيرة بدور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، وعلى المستوى المحلى سحق البرسا، إيبار بخماسية.

وينتظر فريق برشلونة الإسبانى رقم مميز وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن هدفاً واحداً يفصل برشلونة عن الهدف رقم 400 فى شباك ريال مدريد بكافة

المسابقات على مر تاريخ مواجهات عملاقى إسبانيا، وسجل البلوجرانا 399 هدفاً فى شباك ريال مدريد بكافة المسابقات، مُقسمة ما بين 288 هدفا فى الليجا، 70 فى كأس الملك، 18 فى كأس السوبر، 13 فى كأس الليجا و10 فى دورى أبطال أوروبا.

كما ينفرد الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة بلقب الهداف التاريخى للكلاسيكو ضد ريال مدريد بـ26 هدفاً.

ويدخل ريال مدريد المباراة بعد تلقيه هزيمة قاسية على أرضه ووسط جمهوره، أمام مانشستر سيتى خلال ذهاب دور ربع دورى أبطال أوروبا، بهدفين لهدف، وسيكون الفريق الملكى بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان طامعًا بتعويض النتيجة ومصالحة جماهير المرينجى، بالإضافة إلى خسارته أمام ليفانتى بهدف دون رد، جعلته يفقد صدارته بالدوري.

وخرج راموس مدافع الملكى يدافع عن مدربه قائلًا «إنه مدرب كبير ليس فقط بالأرقام وكل هذه الألقاب التى حققناها معه، أمضى وقتا طويلا هنا كلاعب

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ويتعامل مع اللاعبين بشكل رائع، زيدان يعرف جيدا الأداء الذى يستطيع إخراجه من كل مباراة».

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

تيبو كورتوا فى حراسة المرمى، ورباعي، دانيال كاربخال، فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي، فى الوسط: إيسكو، تونى كروس، كاسيميرو، فالفيردي، وفى الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل.

بينما من المنتظر أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: تير شتيجن، فى الدفاع: جونيور فيربو، أومتيتي، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، فى الوسط: أرثر، بوسكيتس، فرانكى دى يونج، فيدال، أنطوان جزيزمان، ليونيل ميسى.

وكانت توجد مخاوف من عدم مشاركة بيكيه بمباراة الكلاسيكو، بعدما تعرض لإصابة فى الكاحل، تسببت فى عدم استكماله مباراة نابولى بدورى الأبطال، لكن أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بيكيه شارك فى مران برشلونة صباح اليوم، بشكل طبيعي، وبات جاهزًا للتواجد فى الكلاسيكو.

ويغيب عن الفريق الملكى النجم البليجيكى إيدين هازارد، بعد إصابته التى تعرض لها خلال مباراة ليفانتى بالدوري، والبرازيلى الشاب رودريجو، بينما يغيب عن برشلونة لويس سواريز الذى تعرض لإصابة قوية بالركبة ستبعده عن المشاركة مع البرسا لنهاية الموسم بالإضافة إلى عثمان ديمبلى الذى تعرض لإصابة قوية بالفخذ ستجعله يغيب لمدة 6 شهور، وإصابة خوردى ألبا.