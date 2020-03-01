أستون فيلا يتحدى مانشستر سيتى فى نهائى كأس رابطة المحترفين

يلتقى أستون فيلا أمام مانشستر سيتى، فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب ويمبلى، بنهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وكان أستون فيلا قد نجح فى الصعود إلى النهائى بعد غياب عشر سنوات، بهدفالدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه فى الدقائق الأخيرة أمام ليستر سيتى، بنصف نهائى البطولة، بعد عرضية متقنة من زميلة أحمد المحمدى، ترجمها تريزيجيه داخل شباك.
ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على الثنائى المصرى أمام حامل لقب الدورى الإنجليزى فى آخر نستختين وبطل كأس الرابطة، وسيحاول الفيلانز برفقة تريزيجيه والمحمدى الفوز من أجل التتويج بالبطولة الإنجليزية، على الجانب الآخر يسعى السيتى للحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى .
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