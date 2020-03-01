[ أهلي تعز يتوج ببطولة الملكة بلقيس لكرة القدم في المحافظة ]

توّج نادي أهلي تعز، ببطولة طيران الملكة بلقيس لكرة القدم التي ينظمها اتحاد الكرة في المحافظة وبرعاية شركة بلقيس للطيران.



وحسم أهلي تعز منافسات البطولة في الجولة الأخيرة بفوزه على السهام 1ـ صفر برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه نادي الطليعة الذي حل وصيفا بـ 22 نقطة، فيما جاء الرشيد في المركز الثالث بـ 15 نقطة.



وفي حفلٍ أقيم بالمناسبة أمس السبت، كرّم مدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي وعضو الاتحاد العام لاتحاد القدم لبيب المهدي ورئيس فرع اتحاد القدم الكابتن محمد القدسي الفرق الفائزة واللاعبين الحائزين على الألقاب الفردية في البطولة، التي حصد معظمها لاعبو الأهلي.



وفي حفل اختتام البطولة أشاد أيمن المخلافي بمستوى جميع الأندية المشاركة في البطولة، معبرا عن سعادته باستعادة أندية المحافظة لجاهزيتها ونجاح البطولة بشكل كبير رغم كل المصاعب والتحديات التي واجهتها.



وعبّر المخلافي عن شكره لشركة الملكة بلقيس لكرة القدم الراعي الرسمي للبطولة، مثمنا دعمها ودورها الكبير في إنجاح البطولة.



من جهته قال الكابتن محمد القدسي أن نجاح البطولة تأكيد على استعادة محافظة تعز لجاهزيتها في احتضان وتنظيم البطولات الرياضية المختلفة، وجاهزية أندية للمشاركة في مختلف البطولات المحلية.



وحاز مدرب الطليعة الكابتن فيصل أسعد على لقب أفضل مدرب في البطولة، فيما اختير نجم الأهلي جهاد عبدالرب أفضل لاعب، وحصد لقبي هداف البطولة وأفضل حارس نجمي الأهلي مهند شوقي و عمر خالد، وكرم نشوان أنور إداري نادي الرشيد كأفضل إداري في البطولة.

