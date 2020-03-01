رياضة | عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح رينيه فايلر،المدير الفني للأهلي محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق فرصة أخيرة قبل الانقلاب عليه وتجميده لنهاية الموسم مثل صالح جمعة.

وطلب فايلر من كهربا الالتزام الشديد داخل الملعب وخارجه وتنفيذ تعليماته الفنية وعدم الانشغال بالجمهور حتى يدخل دائرة حساباته مرة أخرى.

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كان فايلر قد غضب على محمود كهربا بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، بالإضافة إلى الاعتراض على مستواه الفني واستبعده من مباراة الذهاب أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.