رياضة | نجم برشلونة: أريد الفوز على ريال مدريد 4-1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة: أريد الفوز على ريال مدريد 4-1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة أن فريقه جاهز لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الليجا.

وقال دي يونج لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إسقاط ريال مدريد قبل عام من الآن بنتيجة 4-1 رفقة أياكس.. كانت هذه المباراة مميزة للغاية، لأنها جاءت عقب التوقيع مع برشلونة، والآن أريد أن أحقق فوزًا آخر في البرنابيو بذات النتيجة".

وأضاف: "بوسكيتس يساعدني كثيرًا، كما أننا نتحدث عن كل شيء وذلك سهل لي العديد من الأشياء، كما أنه كان يبلغني بالأمور التي تحدث حول النادي، وعندما وصلت وجه لي بعض النصائح تتعلق بحياتي".

وتابع: "أفهم أنه عندما تراني الجماهير ألعب ضد نابولي تعتقد أنها لا تشاهد نفس دي يونج الذي كان رفقة أياكس أو هولندا".