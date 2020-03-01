رياضة | التشكيل المتوقع في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالميn الموقعة الكروية التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، وذلك بقمة الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الأسباني "الليجا".

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - إيسكو

Advertisements

خط الهجوم : فينسيوس جونيور - كريم بنزيمة

كما استقر كيكي سيتين المدير الفتي لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - برايثويت