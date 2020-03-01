الامارات | وفاة رضيع أثناء حضوره مباراة في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيع أثناء حضوره مباراة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي شهدت حادثة مؤسفة، بوفاة رضيع أثناء حضوره المباراة مع والدته. وأوضحت: "الطفل غيث علي الفرحان، فارق الحياة خلال حضوره مع والدته لمباراة الفتح والوحدة، أمس السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بعد أن تعرض لنقص حاد في الأكسجين وتوقف القلب والتنفس وعلى الفور فارق الحياة".



وأضافت: حاول رجال الإسعاف المتواجدون في الملعب إنعاشه لكنه فارق الحياة، إذ يذكر أن الطفل غيث الفرحان يبلغ من العمر 9 أشهر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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