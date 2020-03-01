شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الظهور الأول للكابيتانو حسام غالى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم الأول من مارس لعام 2000، أزاح النادى الأهلى الستار عن الناشئ حسام غالى للمرة الأولى ليشارك فى أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأحمر ، ويعد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى، هو صاحب قرار الدفع بغالى ليشارك أمام الشمس فى الدور الأول لبطولة كأس مصر 2000.

وانتهت المباراة بفوز الأهلى برباعية نظيفة سجلها سيد عبد الحفيظ، أحمد بلال، إسحق أول، علاء إبراهيم ، وتألق حسام غالى مع الفريق الأحمر ليبدأ عهدا من الإنجازات والبطولات مستمرة ويصبح الكابيتانو أحد أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد الكابيتانو 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر و2 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصري، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقي

Advertisements

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر ، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفي الحادي عشر من مايو لعام 2018، جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبي الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالي في ذلك اليوم، اعتزاله النهائي لكرة القدم، في مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتي تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلي ومنتخب مصر على مر التاريخ.