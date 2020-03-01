شكرا لقرائتكم 4 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائي ويندى سيتى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الرباعي المصري، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ولاعبة وادي دجلة، نوران جوهر المصنفة الثانية ولاعبة دجلة، علي فرج المصنف الثاني عالميا ولاعب وادي دجلة، وطارق مؤمن لاعب الحزيرة والمصنف الثالث عالميا، في حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وكان 7 لاعبين مصريين في منافسات الرجال قد حجزوا مقاعدهم في دور ال 16 وهم: علي فرج، عمر مسعد، يوسف سليمان، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مازن هشام، ومحمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات تأهلت 8 مصريات إلى دور الـ 16 وهن: رنيم الوليلي، سلمى هاني، نادين شاهين، نوران جوهر، روان العربي، يثرب عادل، هانيا الحمامي، ونور الشربيني.

وجاءت نتائج اليوم الأول من منافسات دور ال 16 كالتالي:

خسارة نادين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-6, 11-3, 9-11, 11-9.

خسارة يوسف سليمان أمام الأسباني بورجا جولان بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 11-9, 11-4, 11-9.

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فوز رنيم الوليلي على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-3, 11-6 .

فوز علي فرج على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-5, 11-6 .

فوز نوران جوهر على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-3, 11-6.

فوز طارق مؤمن على الأسباني إيكر باجاريس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 9-11, 11-5.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020