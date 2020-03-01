شكرا لقرائتكم المصري يتسلح بـ10 آلاف مشجع أمام نهضة بركان فى استاد السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربى على ستاد السويس الجديد في حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ،على أن تقام مباراة العودة 8 مارس الجارى بالمغرب.

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

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ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

ويأمل طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذى رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة ، وقد نجح طارق العشرى فى إقامة معسكر مغلق للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين ، ويعول فريق المصرى البورسعيدى على الفلسطيني محمود وادي، والذي شارك في ثماني مباريات وسجل خمسة أهداف بالبطولة الافريقية .

على الجانب الأخر ،يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن تحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح، وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات ، وشهدت المباراة الأخيرة لنهضة بركان تعادل سلبى مع سريع وادي زم، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المغربي ليرتفع رصيد نادي نهضة بركان إلى النقطة 32 نقطة بالمركز الثاني بترتيب الدوري المغربي، خلف المتصدر الوداد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في الانقضاض على صدارة المسابقة ، ويشار إلى أن تشكيلة فريق نهضة بركان عرفت عودة الحارس زهير لعروبي والعربي الناجي، بعد تعافيهما بشكل تام من الإصابة.