كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يستضيف برشلونة لصدارة الليجا.. التشكيل المتوقع والموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم صوب ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، مساء اليوم الأحد، لمتابعة كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وذلك بعد انتصاره الكبير على إيبار 5-0، وهزيمة "الميرينجي" خارج أرضه أمام ليفانتي 1-0.

ويبحث الريال عن تحقيق الفوز في مواجهة الكلاسيكو اليوم ليتمكن من مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وكلاسيكو اليوم هو المواجهة رقم 244 بين ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات المختلفة سواء القارية في دوري أبطال أوروبا أو ضمن المنافسات المحلية الإسبانية.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في 95 لقاء، مقابل 96 فوزاً لصالح برشلونة، بينما انتهت 52 مباراة بينهما بالتعادل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، ويعلّق عليها المذيع حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع للفريقين

ريال مدريد

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافايل فاران – سيرجيو راموس – داني كارفاخال – وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – وفيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – وفينيسيوس جونيور.

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جونيور فيربو، أومتيتي، بيكيه، وسيميدو.

خط الوسط: أرثر ميلو، بوسكيتس، فيدال، ودي يونغ.

خط الهجوم: غريزمان، وميسي.