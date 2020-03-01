الوصافة تنتصر.. حصاد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

اختتمت أمس، السبت، مباريات الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تفوق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وفي المباراة الثانية، فاز الرجاء المغربي على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في المغرب، حيث يحتاج مازيمبي للفوز بفارق ثلاث أهداف في لقاء العودة من أجل الصعود.

أما المباراة الثالثة، فقد شهدت فوز الأهلي على صن داونز بثنائية نظيفة على ملعب ستاد القاهرة.

وفي المباراة الرابعة، تمكن الوداد المغربي من تحقيق الفوز على النجم الساحلي بهدفين دون رد على ملعبه ووسط جماهيره ليضع قدماً في نصف النهائي.

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مشاهد من ربع النهائي

– نجحت الفرق التي احتلت وصافة جدول الترتيب في دور المجموعات في تحقيق الفوز على الفرق التي تصدرت بربع النهائي، وذلك بعد فوز الزمالك على الترجي، والأهلي على صن داونز، والوداد على النجم، والرجاء على مازيمبي.

– محمد ناهيري لاعب الوداد وعلى معلول لاعب الأهلي هدافا مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي إذ سجل الثنائي هدفين.

– لم يستطع أي فريق “ضيف” الفوز على صاحب الأرض خلال مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.