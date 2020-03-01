سوبر كورة.. عجائب معلول الـ7 فى مواجهة صن داونز تمنحه ملك الأرقام الإيجابية بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف على معلول المدافع الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصورة المضيئة خلال فعاليات المباراة التي أقيمت السبت ضد صن داونز في المواجهة التي انتهت بهدفين نظيفين ضمن أحداث ذهاب دور الثمانية لبطولة أبطال أفريقيا والتي استضافها ملعب استاد القاهرة الدولي.

واقترب الأهلي من نصف نهائي أبطال أفريقيا أثر تغلبه بهدفين نظيفين حيث يسعى المارد الأحمر للتويج باللقب بعد غياب دام طويلاً عن جدران القلعة الحمراء، وسجل هدفي القلعة الحمراء اليوم المدافع علي معلول الأول من تمريرة ساحرة للنجم النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 56 قبل أن يضيف اللاعب التونسي نفسه الهدف الثاني من ضربة جزاء ليخطو الأهلي وبقوة قبل مباراة العودة للدور القادم.

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علي معلول العائد بعد خفوت ليس بالطويل عاد الى التألق الذي اعتادت عليه الجماهير وقاد طموحات القلعة الحمراء بهدفين وكان الأكثر تأثيراً في صفوف القلعة الحمراء في المباراة الصعبة التي استطاع أن يحسم شوطها الأول بالقاهرة وينتظر بعدها مواجهة بريتوريا.

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