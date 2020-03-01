شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُطبق سياسة "مضاعفة المكافأت" للتتويج بدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تطبيق النظام الذى أتبعه فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى النسخة الماضية التي توج بها الفريق الأبيض والخاصة بمضاعفة المكافآت الخاصة باللاعبين عقب كل مباراة، بعد الفوز الذى حققه الأبيض على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى.

وقرر مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور تطبيق هذا النظام بداية من مباراة الترجى التونسى لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات قبل لقاء العودة مع الفريق التونسى بحثًا عن مواصلة التقدم في دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 كما استقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى تونس، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التأكيد حول صرف المستحقات الخاصة بهم والإشادة بالأداء الذى قدموه في لقاء الذهاب أمام الترجى إلى جانب التشديد حول ضرورة تقديم نفس الأداء في لقاء العودة والتركيز فقط في الملعب خاصة إن الترجى سيكون لديه حافز بشكل كبير لخوضه مباراة حسم بطاقة التأهل لنصف النهائى على أرضه ووسط جماهيره، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

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بينما قدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه بعدما سقط الترجى التونسى أمام الزمالك بثلاثية.

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب وأفادت نفس التقارير بأن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كلا من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.