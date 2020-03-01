شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى ونهضة بركان اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربى على ستاد السويس الجديد في حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة 8 مارس الجارى بالمغرب.

*مشوار المصرى ونهضة بركان المغربى

احتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف

*طريق الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان

الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

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* أهم لاعب في المصرى ونهضة بركان

ويعول فريق المصرى البورسعيدى على الفلسطيني محمود وادي، والذي شارك في ثماني مباريات وسجل خمسة أهداف بالبطولة الافريقية ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات.

*طاقم تحكيم بتسوانى لمباراة المصرى ونهضة بركان

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

*أهداف المصرى ونهضة بركان من صدام الليلة

يأمل طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذى رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة .

على الجانب الأخر ،يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن تحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح،