شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض التضحية بحازم إمام فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على مواصلة الدفع بحازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، في لقاء العودة بالتشكيل الأساسى للفريق أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا.

وتعرض حازم إمام لبعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الذهاب أمام الترجى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن كارتيرون يفضل دعم اللاعب ومواصلة الدفع بجهوده نظراً للخبرات التي يمتلكها مع الحديث معه حول علاج تلك الأخطاء فى لقاء العودة بينما قدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه بعدما سقط الترجى التونسى أمام الزمالك بثلاثية.

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب وأفادت نفس التقارير بأن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كلا من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.