بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماثيو لاهوز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بمدينة مدريد.

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وسيسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز، من أجل إستعادة هيبته واسترداد الصدارة التي فقدها الجولة الماضية، بخسارته امام “ليفانتي”، بهدف نظيف.

ويأمل “زيدان” المدير الفني للفريق في إنهاء سلسلة النتائج السيئة، حيث لم يفز اللوس بلانكوس في اي من مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر في مباراتيه الأخيرتين أمام “ليفانتي ومانشستر سيتي“، وتعادل مع “سيلتا فيجو”.

ويقبع الفريق الأبيض في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مناسبة، وتعادل في 8 وخسر مبارتين فقط كأقل الفرق هزيمة في الليجا، وسجل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدف كأقوي خط دفاع.

على الجانب الآخر يدخل فريق برشلونة متصدر الدوري، المباراة بمعنويات عالية، بعد ما استعاد الفريق مستواه بقيادة مدربه الجديد “كيكي سيتين“، الذي انتزع تعادلاً ثمينًا من نابولي على الملعب الصعب “سان باولو”، وقبلها استعاد صدارة الدوري بإنتصاره على “إيبار”، بخماسية نظيفة.

Advertisements

وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين الفريق الملكي، إلى 5 نقاط، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة جمعها من 17 فوز و4 تعادلات، وخسر في 4 مناسبات، وسجل 62 هدفًا كأقوي خط هجوم في الليجا، واهتزت شباكه 29 مرة.

وتاريخيًا يتعادل الفريقان في عدد مرات الفوز، بـ 72 انتصارًا لكل منهما في تاريخ اللقاءات في الليجا، ومن حيث الأهداف يمتلك المرينجي في جعبته 286 هدفًا في شباك برشلونة، بينما يمتلك البلوجرانا 288 هدفًا في شباك مدريد.

يذكر ان ريال مدريد لم يتذوق طعم الفوز في الدوري الإسباني على برشلونة في ملعبه منذ آخر إنتصار حققه الفريق بنتيجة (3-1)، في 25 أكتوبر 2014.

إقرأ ايضًا..

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

ريال مدريد – برشلونة

???? ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الأسبوع الـ26)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)