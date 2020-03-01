اونلاين | يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر yalla shoot كورة ستار رابط ماتش الكلاسيكو بدون تقطيع ريال مدريد ضد برشلونة YALLA

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تابع لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ريال مدريد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد عشرة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق ريال مدريد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق ريال مدريد في حصد 53 نقطة في رصيده بعدما خاض 25 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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