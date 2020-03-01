رياضة | مهاجم مانشستر سيتي يصدم يوفنتوس وبرشلونة



كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن موقف النجم البرازيلي جابرييل جيسوس من الإنتقال لإحدى فرق برشلونة الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

موقف جيسوس من الرحيل عن مانشستر سيتي Advertisements وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لا يرغب في الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل.

وأشار تقرير الموقع الإيطالي الشهير إلى وجود رغبة من ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي في الصيف إلا أن جابريال جيسيوس مهاجم مانشستر سيتي قد أبلغ وكيله بأنه لن يغادر السيتيزينز، إلا إذا قرر النادي بيعه.