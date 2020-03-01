رياضة | مهاجم مانشستر سيتي يصدم يوفنتوس وبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم مانشستر سيتي يصدم يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 01/مارس/2020 - 07:43 ص
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علي خلاف
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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن موقف النجم البرازيلي جابرييل جيسوس من الإنتقال لإحدى فرق برشلونة الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
موقف جيسوس من الرحيل عن مانشستر سيتي
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لا يرغب في الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل.
وأشار تقرير الموقع الإيطالي الشهير إلى وجود رغبة من ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي في الصيف إلا أن جابريال جيسيوس مهاجم مانشستر سيتي قد أبلغ وكيله بأنه لن يغادر السيتيزينز، إلا إذا قرر النادي بيعه.
عقوبة مانشستر سيتي
يذكر أن العديد من نجوم فريق مانشستر سيتي قد ربطتهم الصحافة البريطانية بالرحيل في الصيف المقبل عن صفوف السيتيزينز، خاصة بعد أن تعرض النادي الإنجليزي لعقوبة الحرمان من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسمين.
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