رياضة | تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو







آثار المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الجدل في تصريحات صحفية قبل مواجهة نادي ريال مدريد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال سيتين:" دائما في الكلاسيكو يقدم الفريقان أقصى ما لديهما، بغض النظر عن الموقف الذي يعيشه كل منهما أتوقع مباراة متكافئة، ومن سيقدم الأفضل سينتصر، لقد ذهبت لرؤية ريال مدريد المنافس أمام مانسشتر سيتي لم أكن أخطط لمقابلة جورديولا ثم أتيحت لنا الفرصة للتحدث لبعض الوقت لدينا علاقة معينة ولا شيء غير ذلك".

وأضاف مدرب برشلونة:"جوردي البا لديه شعور بالجاهزية، كل ما علي هو اتخاذ القرار النهائي بالاعتماد عليه كأساسي أو بديل دعونا نرى ما سيحدث أما بخصوص مشاركة مارتن برايثوايت أساسيًا لن أمنح المعلومات للخصم، سنحاول أن نفعل الأشياء بشكل أفضل منهم.. فكرنا في العديد من البدائل، وسترون ما سنقرره سنكون فريقا جريئا، وسنسعى للحصول على الكرة كما كنا دائمًا، ومثلما كنت أنا مع بيتيس ولاس بالماس وحاليًا مع برشلونة ربما لا يكون ريال مدريد في أفضل حالاته، لكني لا أثق في ذلك".