رياضة | تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 01/مارس/2020 - 07:40 ص
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كيكي سيتين
علي ماهر حلمي
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آثار المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الجدل في تصريحات صحفية قبل مواجهة نادي ريال مدريد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وقال سيتين:" دائما في الكلاسيكو يقدم الفريقان أقصى ما لديهما، بغض النظر عن الموقف الذي يعيشه كل منهما أتوقع مباراة متكافئة، ومن سيقدم الأفضل سينتصر، لقد ذهبت لرؤية ريال مدريد المنافس أمام مانسشتر سيتي لم أكن أخطط لمقابلة جورديولا ثم أتيحت لنا الفرصة للتحدث لبعض الوقت لدينا علاقة معينة ولا شيء غير ذلك".
وأضاف مدرب برشلونة:"جوردي البا لديه شعور بالجاهزية، كل ما علي هو اتخاذ القرار النهائي بالاعتماد عليه كأساسي أو بديل دعونا نرى ما سيحدث أما بخصوص مشاركة مارتن برايثوايت أساسيًا لن أمنح المعلومات للخصم، سنحاول أن نفعل الأشياء بشكل أفضل منهم.. فكرنا في العديد من البدائل، وسترون ما سنقرره سنكون فريقا جريئا، وسنسعى للحصول على الكرة كما كنا دائمًا، ومثلما كنت أنا مع بيتيس ولاس بالماس وحاليًا مع برشلونة ربما لا يكون ريال مدريد في أفضل حالاته، لكني لا أثق في ذلك".
واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا:"لا يمكن الاعتماد على الماضي، كل المباريات مختلفة بالنسبة لهم المواجهة أكثر أهمية بكثير مما هي بالنسبة لنا، لأننا إذا انتصرنا سنوسع الفارق لخمس نقاط ريال مدريد في ملعبه وخارجه دائمًا خطير، وربما الظروف الحالية تجعله أكثر خطورة.. سأكون سعيدًا إذا فزنا من أجل الجماهير لا شك لدي في أن ريال مدريد فريق تنافسي، سيكون شجاعا ويضغط علينا، يجب أن نكون بحالة جيدة للخروج من هذا الضغط.. الهدف الذي سجلوه ضد مانشستر سيتي أتى من الضغط في الوسط، ولا يساورني شك في أن هذا سيحدث في مرحلة ما".
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