رياضة | برايثويت مفاجأة كيكي سيتين أمام ريال مدريد

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استقر المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الدفع بالمهاجم الدولي الدنماركي مارتين برايثويت أساسيا في مباراة الكلاسيكو القادمة أمام نادي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقالت صحيفة آس الإسبانية:" كيكي سيتيين قد اتخذ قرارا يقضي بإشراكه لبرايثويت بصورة أساسية، في تشكيلته لمباراة الكلاسيكو، خاصة مع ظهور اللاعب صاحب 28 عاما بالجزء الأخير من تدريبات أمس الجماعية ضمن مثلث هجومي، جمعه بميسي وجريزمان، تواجد الدولي الدنماركي في مثلث هجومي واحد مع ميسي وجريزمان يمثل اتضاحا لنوايا سيتيين في التعويل على المهاجم السابق لديبورتيفو".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"برايثويت يمتاز بقدرته على الركض بسرعة، والاستفادة من المساحات، إلى جانب مقوماته الخاصة بتسجيله للأهداف وهز شباك المنافسين، الأمر الذي يحظى بالتقدير من قبل سيتيين، على وجه الخصوص حيث اللاعب بدأ مشواره مع برشلونة بالمشاركة في المباراة الأخيرة، ضد إيبار، حيث تمكن من المُساهمة في تسجيل هدفين".