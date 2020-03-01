رياضة | زيدان يتحدث عن الكلاسيكو ويكشف سبب استبعاد كروس أمام مانسشتر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن الكلاسيكو ويكشف سبب استبعاد كروس أمام مانسشتر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365







كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أسباب استبعاد النجم الدولي الألماني توني كروس من مباراة ريال مدريد أمام مانسشتر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي الحديث عن مباراة الكلاسيكو المقبلة.

وقال زيدان:"بعد أن جلس توني كروس على مقاعد البدلاء، قاموا بكتابة كل شيء لقد كان قرارا فنيا، واخترت لاعبا آخر للمشاركة في مركزه. هذا كل شيء ولا يمكن قول أي أمر آخر إنها لحظة حساسة. يجب أن يكون تفكيرنا إيجابيًا ولا نسمع ما يقوله الآخرون. أعلم أن جمهورنا منزعج بعض الشيء، ولكننا بحاجة إليهم، وأن يكونوا معنا في سانتياجو برنابيو".

وأضاف مدرب ريال مدريد:"من المهم أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق النتيجة المطلوبة. ما حدث أمام مانشستر سيتي لا يجب أن يتكرر، ولكن هذه كرة القدم، وتلك الأمور تحدث، وسنبحث عن الأشياء الإيجابية من خلال تحليل المباراة السابقة النتائج لم تكن جيدة في المباريات الأخيرة. هذا صحيح وجماهيرنا لا ترغب في ذلك.

نعلم أنه يمكننا تغيير الوضع، ونحن في حالة جيدة، ويجب أن يكون المشجعون معنا جميع مبارياتنا ستكون مهمة، وغدا هناك 3 نقاط علينا الحصول عليها، وسنفعل كل شيء من أجلها، ورغم عدم تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة على ملعبنا، ولكن يجب أن نظل إيجابيين".