رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد يقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها والتي جعلته يغيب عن الفريق الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأنه من المتوقع عودة بول بوجبا إلى تدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا يسعى إلى المشاركة في ديربي مانشستر يوم 8 مارس المقبل أو على الأقل التواجد على دكة البدلاء في المواجهة التي ستقام على أولد ترافورد.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مانشستر يونايتد لا يرغب في التسرع في عودة النجم الفرنسي حتى لا يتعرض لإنتكاسة جديدة ولذلك قد يظهر أمام توتنهام يوم 15 مارس المقبل.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا غاب حوالي 3 أشهر بسبب الإصابة في الكاحل ثم عاد وشارك في عدة مباريات قبل أن يتعرض لإنتكاسة جديدة خضع على إثرها لعملية جراحية غاب بسببها لمدة شهرين.